‘CHP iktidar olursa milletin anasını ağlatır’

BAŞLATTIĞI Memleket Hareketi'ni CHP'den istifa ettikten sonra partileştiren Muharrem İnce, partisinin MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Konuşmasında kendisine ekranlarda yer vermeyen CHP'ye yakın medya kuruluşlarına sitem eden İnce, muhalefet medyasının CHP'li belediyeler ve CHP Genel Merkezi'nden para alamama tehditleriyle susturulduğunu öne sürerek, "Muharrem İnce'yi, Memleket Partisi'ni gösterirsen sana para vermeyiz diyerek basını susturmuşlar. Siz iktidar olsanız milleti perişan edersiniz" ifadelerini kullandı.