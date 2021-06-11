Yukarı Afrin Barajı açılıyor! Başkan Erdoğan'dan törende önemli açıklamalar

CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Barajımız ülkemizin kuraklık tehdidiyle karşı karşı olduğu şu dönemde hizmete girmiştir. Şehrimize yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 43 km'lik isale hattının tamamlanmasıyla Kilis'in bu sorunu çözülmüştür. Afrin, Halep'in kardeşi Kilis hem kendi vatandaşlarımızla hem de misafirleriyle inşallah bir daha susuzluk çekmeyecek.

Milletimizin huzuruna her gün yeni bir yatırımla çıkıyoruz. Toprakların verimi için zorlukların üstesinden geliyoruz.

Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz.