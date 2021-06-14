“Döktükleri kanın hesabını soracağız”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gitti. Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. NATO 2030 sürecine ilişkin önemli kararların alınacağı bir zirveye katılacağını vurgulayan Erdoğan, "İttifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz. NATO farklılaşan tehditler karşısında kendisini güncellerken yeni şartlara da uyum sağlıyor. Bu süreçte güvenliğin bölünmezliği, dayanışma ve beraberlik başta olmak üzere ittifakın temelinde yer alan karar alma mekanizmalarından ve ilkelerde taviz verilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Zirvede de bu hususları vurgulayacağız" şeklinde konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE

Suriye'de hastaneye yönelik terör saldırısını değerlendiren Erdoğan, "Bugün küresel istikrarı riske atan krizlerin çoğu bölgemizde yaşanıyor. DEAŞ'tan PKK'ya, FETÖ'den DHKP-C'ye kadar aynı anda birçok terör örgütü ile mücadele yürütüyoruz. Bu mücadeleyi sınırlarımız içinde değil, Suriye'den Irak'a kadar geniş bir alanda veriyoruz. Dün Afrin'deki hastaneye yapılan terör saldırısı PKK-YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir. Aralarında bebeklerin, doktorları, hastaların olduğu 14 sivil saldırıda şehit olmuş, 32 kardeşimiz yaralanmıştır. Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri, Irak'ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız" diye konuştu.



AZERBAYCAN'A GİDİYOR

Zirvede birçok ülkenin devlet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğini söyleyen Erdoğan, "Bu görüşmelerde hem gündemimizdeki ikili meseleleri, hem NATO bünyesinde işbirliğimizi değerlendireceğiz. NATO zirvesi sonrasında kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğim. 16 Haziran Çarşamba günü A Milli Futbol takımımızın Galler maçını da Aliyev ile birlikte izleyeceğiz. Yurt dışı ziyaretlerimizin ardından yurda dönerek 17 Haziran'da Antalya'da Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Bölgedeki 13 ülkenin tamamını aynı masada buluşturan işbirliği sürecinin dönem başkanlığını bu toplantıda Yunanistan'a devredeceğiz. 18 Haziran Cuma günü Antalya Diplomasi Formu'na katılacağım" ifadelerini kullandı.



BUGÜN BİDEN İLE GÖRÜŞECEK

ZİRVE kapsamında bugün ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya gelecek olan Erdoğan, iki ülke ilişkilerine ipotek koyan tüm sorunları masaya yatıracak. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkarılmasına yönelik yol haritasına da son şekli verilecek. Erdoğan'ın Biden'a Suriye'nin kuzeyinde YPG terör örgütüne verilen desteğin kesilmesini isteyeceği belirtiliyor. DEAŞ'la mücadelede ABD Ordusu ve TSK'nın birlikte hareket edebileceğini söylemesi bekleniyor.



F-35 MESELESİ KONUŞULACAK

ERDOĞAN-BIDEN görüşmesinde Türkiye'nin program ortağı olduğu 5. nesil savaş uçağı F-35 projesinden Türkiye'nin çıkarılmasının gerek müttefiklik ilişkisiyle gerekse uluslararası hukukla bağdaşmadığının vurgulanması öngürülüyor.

AYRICA Afganistan'da Türkiye'nin üstleneceği yeni rol, Libya'nın geleceği, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorunu ile FETÖ elebaşının iadesi meselesinin de üzerinde durulacak konular arasında olacağı ifade ediliyor.

4 LİDERLE DAHA GÖRÜŞECEK



BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Alman Şansölyesi Angela Merkel ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'le de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.