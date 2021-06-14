“İzmir, hizmete en uzak dönemde”

AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nın, 30 ilçede, eş zamanlı ziyaretleri kapsamında, AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı Bornova'daydı. Bornova Kaymakamı Fatih Genel'i ziyaret eden milletvekili Çankırı, Bornova Roman Hakları Eğitim Derneği açılışına katıldı. Kadın Kolları ile de bir araya gelen Çankırı, "Zamanını, emeğini, alın terini, ülkesi ve milleti için harcayan, böylesine kutlu bir dava ve lidere kendilerini adayan gönlü AK, yüzü AK, davası AK kadınlarımızla bir arada olmanın gururu içerisindeyim" dedi. İzmir'de, yerel yönetimde, hizmete en uzak dönemine üzülerek şahitlik ettiklerini ifade eden AK Parti Milletvekili Çankırı, "İzmir'imizi, gönül belediyeciliği olan AK belediyecilikle tanıştırıp ülkemizin incisi haline getireceğiz inşallah" dedi.