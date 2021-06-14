  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Tatbikat tamamlandı askerimiz dönüyor

Tatbikat tamamlandı askerimiz dönüyor

Tatbikat tamamlandı askerimiz dönüyor

14.6.2021

ROMANYA'DAKİ Defender Europe 2021 Tatbikatı'ndaki görevini tamamlayan Mehmetçik, yurda dönüyor. NATO, ABD ve Barış İçin Ortaklık Ülkeleri arasında muharebeye hazır olma ve birlikte çalışabilirliğin tesisi için tasarlanan, 15 NATO üyesi ülkenin katıldığı, NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı ve bu tatbikat ile ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı Defender Europe 2021 Tatbikatı tamamlandı. Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti Kara Tugayı rolünü üstlenen, Çorlu'da konuşlu 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan tatbikatta görev alan Mehmetçik yurda geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tatbikat tamamlandı askerimiz dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.