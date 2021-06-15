ABD’nin asıl niyeti sorun çözmek değil

NATO Zirvesi'ni değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, zirvede ABD-Türkiye görüşmesinden bir sonuç alınamayacağını düşündüğünü söyledi. Başbuğ, "Bizim ABD ile konuşacağımız 10-15 tane önemli konu var. Biz söyleriz, onlar da papağan gibi aynı cevapları verir geçer. S-400 deriz, "NATO'ya aykırı" der. Terör deriz, "Biz destek vermiyoruz" diye aynı cevaplar verilir ve konular askıda kalmaya devam eder. ABD'nin asıl niyeti Türkiye ile sorunları çözerek bir noktaya getirmek değil. ABD'nin hedefi gerilimi bu şekilde 2023'e kadar tutarak iktidar değişikliği" dedi.