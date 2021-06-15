Erdoğan’dan Biden’a tarihi mesaj: S-400 ve F-35’lerle ilgili fikrimiz aynı

NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşen Başkan Erdoğan, ardından heyetler arası görüşmenin de sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi: KÖKLÜ değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bölgesel aktörlerin karar alma sürecindeki etkisi ve ağırlığı günden güne artıyor. Son 1.5 yıldır insanlığın gündemini belirleyen korona virüs salgını bu süreci hızlandırdı. Bu salgın, küresel sistemdeki yapısal sorunları bir kez daha gözler önüne serdi. Salgının yansımalarını ekonomiden, ticarete, toplumsal güvenliğe kadar salgının artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz.

NATO DAHA ETKİN OLMALI

AKDENİZ'DEN Karadeniz'e, Avrupa'dan Asya'ya kadar NATO'ya ihtiyaç duyulan her yerde ittifak sorumluluk üstlenmelidir. NATO'nun küresel sınamalar karşısında daha etkin olmalıdır. Zirve vesilesiyle özellikle ABD Başkanı Joe Biden az evvel bir araya geldik. İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını teşkil edecek zirveyi tamamladık. Zirve toplantısında NATO'nun güvenliğine yönelik tehditler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Temel ilkelerden taviz verilmemesi gerektiğini vurguladık.

MÜŞTEREK ÇIKARLARIMIZ

ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldik. Biden'la kapsamlı görüş alışveririşinde bulunduk. Hem görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri hem de iş birliği imkanlarını yapıcı bir şekilde ele aldık. Türkiye, bu bölgelerde aldığı inisiyatiflerle DEAŞ'la mücadeleye destek vermenin yanı sıra, müşterek çıkarlarımızın savunucusu olmuştur.

SAMİMİ BİR GÖRÜŞME OLDU

SALGIN sonrası ortaya çıkacak yeni fırsatları da ele alarak ekonomik ilişkileri değerlendirdik. Doğrudan diyalog kanallarını doğru ve düzgün bir şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık. Neticede son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. Her alanda karşılıklı saygı ve verimli bir iş birliği dönemi olması konusunda önemli bir adım atıldı. TÜRKİYE ile ABD ilişkileri arasında çözülemeyecek hiçbir konununun olmadığını düşünüyoruz. İş birliğimizi artıracağız. AFGANİSTAN konusundaki düşüncülerimizi Biden'a ilettim. Türkiye eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik ve mali konularda ABD'nin vereceği destek bizim için büyük önem teşkil ediyor. Afganistan'da, biz Pakistan'ı ve Macaristan'ı da yanımıza alma düşüncelerini kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte Afganistan'ın halkının herhangi bir sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Şu an için burada bir sıkıntı söz konusu değil. Afganistan ile ilgili bir mutabakat söz konusu.

S-400 VE F-35 KONUSU

S-400 konusunda bizim düşüncemiz daha önce ne ise Sayın Başkana ilettim. F-35 konusundaki düşüncülerimizi de Biden'a ilettik.

Son dakika: ABD Başkanı ile görüşen Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yararlı ve samimi bir görüşme oldu

Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü