Evet, “21. asır Türk asrı olacak”

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya jeopolitiğinin önde gelen lideri olduğunu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de müthiş LİDERLER BULUŞMA TRAFİĞİYLE net ve açık bir şekilde gösterdi.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.



Görüşmek için liderlerin ardı ardına Başkan Erdoğan'ı ziyaretleri, 21'İNCİ ASRIN LİDER ÜLKESİ TÜRKİYE gerçeğini akıllara nakşetti.

Başkan Erdoğan, Brüksel'de iki gün içinde ABD Başkanı Biden başta olmak üzere pek çok liderle, bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırdı.

Erdoğan'ın hepsinin derinliği olan lider buluşmalarına bakar mısınız: Macaristan Başbakanı Orban, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis.





Erdoğan, ilk görüşmesini Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdi.

Ve Başkan Erdoğan, 'Amerika yeniden döndü' diyerek, yeni dünya düzenini kurmaya soyunan ABD Başkanı Biden ile de baş başa 1.5 saat görüştü.

Görüşmelerde NATO'daki ittifakın yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler gündeme geldi. Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelere ilişkin egemenlik hakları ve güvenlik hassasiyeti dile getirildi.



Başkan Erdoğan, Brüksel'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Görüşme 30 dakika sürdü.



Başkan Erdoğan, her görüştüğü liderler masasında, Türkiye'nin bölgesel ve küresel konulardaki kararlılığını vurguladı. Türkiye'nin ittifak kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getiren bir üye ülke olduğunun altını çizdi, muhataplara terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda iş birliği tekliflerini de tekrarladı.

Erdoğan, ikili temasları kapsamında Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile NATO Karargahı'nda görüştü.



NATO ve ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında yaşanabilecek terör tehdidine karşı NATO ve müttefiklerin bireysel desteğinin sürmesi gerektiği görüşünü de muhataplara ileten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu kapsamda barış sürecinin başarılı yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğini vurguladı.

Bu yazıyı yazarken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'le görüşmesi sürüyordu. Şifrelerini sonraki yazılarımızda vereceğim.



BUDAPEŞTE'DEN ÇİN SEDDİ'NE

Başkan Erdoğan, Brüksel'e ayak basar basmaz müthiş diplomatik mesajlar vermeye başladı. İlk görüşmesini, MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN ile yaptı.

Erdoğan'ın, liderler buluşmalarına, "BİZ KIPÇAK TÜRKÜ'YÜZ. ATİLLA'NIN

TORUNLARIYIZ" diyen Orban'la başlaması, BUDAPEŞTE'DEN ÇİN SEDDİ'NE uzanan Türk devletlerinin YENİ BİR DÜNYA BLOKU OLUŞTURMASININ habercisidir.

Başkan Erdoğan, Brüksel seferinin hemen öncesinde çekirdek kadrosunu Libya'ya gönderdi. Brüksel sonrası AZERBAYCAN'ın başkenti Bakü'ye gidilecek.

ORBAN (MACARİSTAN)-LİBYAAZERBAYCAN'ın paranteze alınmasının stratejik okuması şudur: "Kuzey Afrika'dan Macaristan'a, Macaristan'dan Azerbaycan'a ve Asya Türk devletleri hattında TÜRKİYE VAR."

Macaristan, Türk dünyası ile güçlü bağlar kurdu. Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye'nin kurucu üye olduğu Türk Konseyi'ne üye yapıldı. Avrupa'nın ortasında, Budapeşte'de de "Türk Konseyi" temsilciliği faaliyete geçirildi.

Başkan Erdoğan, Brüksel seferinde Macaristan Başbakanı Orban'la ilk görüşmeyi yaparak, dünyaya mesajı çok iyi vermiş oldu.



TÜRK BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Türkiye ile Azerbaycan'ın kazandığı Karabağ zaferinin Türk dünyası üzerindeki olumlu etkilerine şahitlik ediyoruz.

Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın yüzünü Türkistan bölgesine (Türk dünyasına) çevirmesini gösteren jeopolitik hamleler ses getiriyor.

Son bir yıl içinde, özellikle de Karabağ Savaşı'nda Türkiye tüm gücüyle Azerbaycan'ın yanında bulundu. Türkistan'daki ülkelerle yoğun diplomasi trafiği yürütüldü.

Türkiye'nin desteğiyle, 30 yıllık kördüğüm olan Karabağ sorunu çözüldü. Karabağ zaferi, Türk dünyasının TEK YÜREK olmasında önemli bir süreci başlattı. Bu zafer meyvesini veriyor.

Bu bağlamda, TÜRK DÜNYASI BİRLEŞİK DEVLETLERİ fikri daha güçlü bir sesle dile getirilmeye başlandı. Erdoğan'ın ev sahipliğinde sonbaharda İstanbul'da bir zirve düzenlenecek. Zirveye Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve KKTC katılacak...

İstanbul zirvesinde, "Türk Dünyası Vizyonu-2040" stratejisi kapsamında, TÜRK BİRLEŞİK DEVLETLERİ kuruluş kararı alınacak. Buna paralel olarak Türk dünyasının 2040'a kadarki yol haritası belirlenecek.



SONUÇ

Budapeşte'den Çin Seddi'ne kadar TÜRK DEVLETLERİ

YEK VÜCUT. Daha düne kadar dünya nizamına şekil veren 5 büyükleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) "DÜNYA BEŞ-

TEN BÜYÜKTÜR" diye haykırarak sarsmakta olan Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, yeni bir TÜRK DÜNYASI BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN

ADIM

ADIM KURULUŞUNA

ÖNCÜLÜK YAPIYOR.

TÜRKLER, gümbür gümbür geliyor. Tsunami dalgası gibi karşı çıkanları yutarak geliyor.