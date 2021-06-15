NATO zirvesinin yıldızı Türkiye

Önceki gün akşam saatlerinde şehre gelen Erdoğan'ı kaldığı otelin önünde bekleyen Filistinli ve Türklerin bulunduğu kalabalık sevgi gösterisinde bulundu. Brüksel'e geldiği ilk gün Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Letonya Cumurbaşkanı Egils Levits ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Başkan Erdoğan, dün yerel saatle 11.00'de NATO Karargahı'na geçti.



MACRON'DAN İSLAM MESAJI

Erdoğan, NATO Karargahı'ndaki ilk görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gerçekleştirdi. 50 dakika süren görüşmede Suriye ve Libya'daki gelişmeler, Doğu Akdeniz ve Karabağ'daki gelişmeler ele alındı. Görüşme sonrası Macron, açıklama yaparak "Türkiye ile Suriye ve Libya'da ortak çalışma niyetimizi beyan ettik" ifadelerini kullandı. Erdoğan da "Fransa ile ikili ilişkilerimizin devamı konusunda mutabık kaldık. İslam karşıtı açıklamaların, kendisi açısından yanlış olduğunu, kendisinin İslam'a karşı olmadığını bana ısrarla söyledi. 'Bunu bir dost olarak size söylüyorum' dedi" ifadesini kullandı.





BREXİT SONRASI SÜREÇ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmede Brexit sonrası iki ülke arasındaki ticaret konusu ele alındı. İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasının ardından ticari ilişkilerin sürdürülmesi için yapılan anlaşmalara değinildi. Başkan Erdoğan- Johnson görüşmesi 25 dakika sürdü.





MERKEL'İN SON NATO ZİRVESİ

Erdoğan Johnson'ın ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Brüksel'deki zirve Merkel'in görevinden ayrılmadan son kez katıldığı NATO zirvesi olması açısından dikkat çekiyor. Erdoğan ile Merkel arasındaki 30 dakikalık görüşmede Doğu Akdeniz konusu en önemli başlık oldu. Görüşmede Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri ele alındı, Kıbrıs konusunun çözümü için Birleşmiş Milletler öncülüğündeki çabalar görüşüldü. Kovid-19 pandemisine karşı alınan önlemler, aşılama ve iki ülke arasında gidiş/gelişlere ilişkin görüş alışverişi yapıldı

MİÇOTAKİS'LE OLUMLU GÖRÜŞME

Erdoğan'ın son görüştüğü Avrupalı lider Yunanistan Başbakanı Miçotakis oldu. Miçotakis görüşme öncesi Fransız medyasına açıklama yaparak "Büyük görüş ayrılıklarımızın bulunduğu sır değil. Ancak Türkiye ile yan yana yaşayacağız. Görüş ayrılıklarımızı, gerginliği tırmandırma yoluna başvurmadan, medeni bir şekilde görüşmeye devam edebilmemiz için bir yol bulmalıyız" dedi. Miçotakis'in mesajı 'ılımlı' olarak algılanırken, Başkan Erdoğan da ikili görüşmenin gayet olumlu geçtiğini vurguladı. Erdoğan, "Yunanistan ile görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapmak suretiyle, 'Araya birilerini sokmamızın anlamı yok' kararına vardık. Miçotakis ile güzel bir görüşme geçti. 'Gerek Ege gerek diğer bölgelerde olsun, üçüncü ülke veya kişileri bu işe karıştırmayalım' dedim" ifadelerini kullandı .



BETÜL USTA (BRÜKSEL)

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