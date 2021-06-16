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Haberler Politika ‘Artık başı eğik bir Türkiye yok’

‘Artık başı eğik bir Türkiye yok’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türkiye'nin, önüne gelenin ayar vereceği bir ülke değil, kazanılmış bir zaferin ülkesi olduğunu belirterek, "Uluslararası ilişkilerde başı eğik bir Türkiye artık yoktur. Türkiye tehditlere boyun eğen ülke olmayacaktır. Ön alan, sesini yükselten, iradesini gösteren ve iddialarının arkasında duran, istikamet çizen bir Türkiye var" dedi.

‘Artık başı eğik bir Türkiye yok’

16.6.2021

'BUZLAR ÇÖZÜLSÜN'

"TÜRKİYE ile ABD arasında soğuk rüzgarların estiğini bilmeyen, bu soğukluğu hissetmeyen neredeyse kalmamıştır" diyen Bahçeli, "İki ülke arasında kaygan bir zemin oluşturan kalın buzların çözülmesi samimi dileğimizdir. ABD'nin müttefiklerine ve ortaklarına taahhütlerini yenileyeceğini söyleyen Biden'in, Türkiye'yi hangi kategoride değerlendirdiği de merak ettiğimiz bir husustur. Bahsi geçen bu ortaklar arasında PKK/YPG'nin olup olmadığı henüz ve somut biçimde açıklığa kavuşmuş değildir" dedi.

'AHKAM KESİYORLAR'

BAHÇELİ, "Türkiye'nin kuyusunu kazıyorlar, Ermeni soykırımı yalanına sarılıyorlar, 15 Temmuz darbecilerini koruyorlar, FETÖ'yü barındırıyorlar. Utanmadan demokrasi ve hukuk alanlarında ahkâm kesip bize parmak sallıyorlar" dedi.

BURAK ERDEM ÇELİK

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