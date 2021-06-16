Askeri eğitim merkezinde intihar saldırısı: 20 ölü

SOMALİ'DE bir askeri eğitim merkezine düzenlenen intihar saldırısında 20 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Bir polis yetkilisi saldırının başkent Mogadişu'nun Wadajir bölgesindeki General Dhagabadan askeri tesisinde sabah saatlerinde düzenlendiğini söyledi. Yerel medyada çıkan haberlere göre, eğitim alan askerlerin arasında bulunan bir kişinin üzerindeki bombayı patlattığı saldırıda en az 20 asker öldü, çok sayıda asker yaralandı. Saldırıdan Eş-Şebab terör örgütü sorumlu tutuluyor.