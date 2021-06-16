  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Bize terörizmin kitabını yazdırdınız

Bize terörizmin kitabını yazdırdınız

Başkan recep Tayyip Erdoğan'ın, kapsamında ABD Başkanı ile yaptığı baş başa görüşmede masada "Türkiye'nin Terörle Mücadelesi" kitabının bulunması dikkati çekmişti. Erdoğan, ikili görüşmelerde bulunduğu devlet liderlerine de bu kitabı hediye etmişti.

Bize terörizmin kitabını yazdırdınız

16.6.2021

'HER ŞEYİN FARKINDAYIZ'
İŞTE bu kitap ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyaya önemli bir mesaj verdi: "Bize terörizmin kitabını yazdırdınız. Bu örgütlerin muhatapları olarak kitabı size veriyorum." UZMAN isimler zirvede liderlere hediye edilen "Türkiye'nin Terörle Mücadelesi" kitabı ile verilmek istenen mesajı Yeni Asır'a değerlendirdi. GÜVENLİK ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Başkan Erdoğan liderlere armağan ettiği kitapla, 'Yaptığınız her şeyin farkındayız, terörle, teröristle nasıl mücadele edilir, bakın öğrenin, bize kahramanlık öyküsü kitabını yazdırdınız' diyerek mesaj verdi" diye konuştu. GÜVENLİK ve Terör Uzmanı Mete Yarar, "Bu kitapla, 'Bir kaç terörist dediğiniz ve PKK/YPG adı verilen bu örgütle nasıl mücadele ettik ve ediyoruz. Bu konunun muhatapları olarak da sizi görüyoruz" diye konuştu. GAZETECİ Bülent Erandaç ise, "Size anlatıyoruz ama anlamıyorsunuz, bir de belgeleri ile kitapta okuyun diyerek derin bir mesaj verdi" dedi.



İÇERİĞİNDE NELER VAR
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından İngilizce olarak hazırlanan "Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi kitabı" YPG/PKK, FETÖ ile DEAŞ olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Kitapta DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi büyük terör örgütlerinin saldırılarına hedef olan Türkiye'nin bu tehditleri ortadan kaldırmak için yürüttüğü kararlı mücadele anlatılıyor. Kitapta, Türkiye'nin müttefiklerinden beklentisinin, egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesi; PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil bütün terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelede somut bir biçimde yanında durulması olduğu vurgulanıyor.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bize terörizmin kitabını yazdırdınız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.