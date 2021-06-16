'HER ŞEYİN FARKINDAYIZ'

İŞTE bu kitap ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyaya önemli bir mesaj verdi: "Bize terörizmin kitabını yazdırdınız. Bu örgütlerin muhatapları olarak kitabı size veriyorum." UZMAN isimler zirvede liderlere hediye edilen "Türkiye'nin Terörle Mücadelesi" kitabı ile verilmek istenen mesajı Yeni Asır'a değerlendirdi. GÜVENLİK ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Başkan Erdoğan liderlere armağan ettiği kitapla, 'Yaptığınız her şeyin farkındayız, terörle, teröristle nasıl mücadele edilir, bakın öğrenin, bize kahramanlık öyküsü kitabını yazdırdınız' diyerek mesaj verdi" diye konuştu. GÜVENLİK ve Terör Uzmanı Mete Yarar, "Bu kitapla, 'Bir kaç terörist dediğiniz ve PKK/YPG adı verilen bu örgütle nasıl mücadele ettik ve ediyoruz. Bu konunun muhatapları olarak da sizi görüyoruz" diye konuştu. GAZETECİ Bülent Erandaç ise, "Size anlatıyoruz ama anlamıyorsunuz, bir de belgeleri ile kitapta okuyun diyerek derin bir mesaj verdi" dedi.





İÇERİĞİNDE NELER VAR

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından İngilizce olarak hazırlanan "Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi kitabı" YPG/PKK, FETÖ ile DEAŞ olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Kitapta DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi büyük terör örgütlerinin saldırılarına hedef olan Türkiye'nin bu tehditleri ortadan kaldırmak için yürüttüğü kararlı mücadele anlatılıyor. Kitapta, Türkiye'nin müttefiklerinden beklentisinin, egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesi; PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil bütün terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelede somut bir biçimde yanında durulması olduğu vurgulanıyor.

FATİH ŞENDİL