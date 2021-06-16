  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Emine Erdoğan’dan Milli Kurtuluş Günü kutlaması

’dan Milli Kurtuluş Günü kutlaması

Emine Erdoğan’dan Milli Kurtuluş Günü kutlaması

16.6.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Şuşa'dan bir paylaşım yaptı. Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İşgalden kurtarılan Şuşa'da Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve değerli eşi Mehriban Aliyeva ile bir araya geldik. Ümit ediyorum ki tarih ve kültürün simgesi olan Şuşa şehri, kısa sürede eski görkemli günlerine dönecektir. Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü kutlu olsun!" ifadesini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emine Erdoğan’dan Milli Kurtuluş Günü kutlaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.