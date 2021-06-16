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Haberler Politika Filistinlilere mezarlarında bile rahat vermiyorlar

Filistinlilere mezarlarında bile rahat vermiyorlar

Filistinlilere mezarlarında bile rahat vermiyorlar

16.6.2021

GAZZE Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde çoğunlukla sivil yerleşim yerleri ve yüksek katlı binaları hedef alan İsrail savaş uçakları, bunlarla yetinmeyip mezarlıkları da bombaladı. Saldırılarda bazı kabirler yıkılıp, bazı naaşlar kaybolurken, bazı mezarlıklarda da büyük çukurlar oluştu. Hava saldırılarının bitmesinin ardından bombalanan yerlerde yakınları defnedilenler, kabristanlara koşarak zarar gören mezarları onarmaya çalıştı. Etrafa saçılan naaşları alıp başka yerlere defnedenler de oldu. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona erdi. 11 gün süren saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetti, 1948 kişi yaralandı, binlerce bina tamamen yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi.

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