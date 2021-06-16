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Haberler Politika İlham Aliyev, Başkan Erdoğan’a at hediye etti

, Başkan Erdoğan’a at hediye etti

İlham Aliyev, Başkan Erdoğan’a at hediye etti

16.6.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa'daki tarihi yerleri gezerek, Cıdır Ovası'nda Karabağ atlarının gösterisini izledi. Coşkulu gösterinin sonunda İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'a at hediye etti.

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