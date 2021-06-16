BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa'daki tarihi yerleri gezerek, Cıdır Ovası'nda Karabağ atlarının gösterisini izledi. Coşkulu gösterinin sonunda İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'a at hediye etti.
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa'daki tarihi yerleri gezerek, Cıdır Ovası'nda Karabağ atlarının gösterisini izledi. Coşkulu gösterinin sonunda İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'a at hediye etti.
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