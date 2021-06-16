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Haberler Politika Kasım Güler’e MİT operasyonu

Kasım Güler’e MİT operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'ın kırmızı kategoride aranan, sözde ' vilayeti sorumlusu' Kasım Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

Kasım Güler’e MİT operasyonu

16.6.2021

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 'Ebu Usame el Türki' kod adlı Kasım Güler'in silah ve patlayıcılarla birlikte Türkiye'ye illegal yollarla geçerek, sansasyonel eylem planladığı öğrenildi. Bunun üzerine MİT, Suriye'de tespit edilen terörist Güler'i takibe aldı. Kasım Güler, düzenlenen operasyonla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi. Kırmızı kategoride aranıp, yakalanan ilk DEAŞ mensubu olan Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler çıktı.

ÜST DÜZEY GÖREVLER
TERÖRİST Kasım Güler'in, 2008-2010 yıllarında Afganistan-Pakistan alanına geçerek, İslami Cihat Birli-ği bünyesinde çatışma bölgelerin-de faaliyet gösterdiği, 2014 yılında örgüt lideri Halife Ebubekir El Bağ-dadi'ye biat ederek, DEAŞ'a katıl-dığı öğrenildi. Örgüt içinde 2018'de sözde üst düzey görevlerde yer aldığı belirlenen Kasım Güler'in, sözde 'Türkiye vilayeti' sorum-luluğunun ardından ise DEAŞ'ın 'Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu' olduğu öğrenildi.

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