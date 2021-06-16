Protestocuların üzerine otomobilini sürdü: 1 ölü

ABD'NİN Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polis şiddetini protesto eden grubun üzerine araç sürüldüğü bildirildi. Minneapolis Polis Departmanı tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, önceki gün meydana gelen olayda ağır yaralanan yetişkin bir kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı. Yaralanan 3 kişinin ise hastanede tedavi edildiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı. Şüphelinin göstericiler tarafından aracından çıkarıldığı, polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.