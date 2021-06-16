Türkiye’nin güvenliğine bağlılığımız sürüyor

NATO Zirvesi'nin ortak sonuç bildirisinde liderler, Rusya'nın eylemlerinin ortak tehdit teşkil ettiğini, Çin'in yükselişinden doğan muhtemel sorunlara karşı da birlikte mücadele edileceği mesajı verirken, Türkiye'nin güvenliği için gerekli tedbirlere bağlı olduklarını vurguladı. Rusya'nın agresifliğinin"ortak tehdit" olarak nitelendirildiği bildiride, "Çin'in hırsları ve iddialı davranışlarının" uluslararası düzene ve ittifak güvenliğiyle ilgili alanlara yönelik sistematik zorluklar ortaya koyduğu açıkça ifade edildi.

FÜZE TEHDİDİNE KARŞI KORUMA

ZİRVENİN ardından yayımlanan bildiride, "Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir" ifadesi yer aldı. Suriye'deki Esed rejiminin, füzeleri kendi halkına karşı kullandığı belirtilen bildiride, "Suriye'den Türkiye'yi bir kez daha vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz. Suriye'den balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz" denildi. Bildiride, "Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz" ifadesine yer verildi.