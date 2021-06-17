Azerbaycan’ın kaderi kaderimiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Azerbaycan Meclisi'ne hitap etti. Konuşmasına, "Bahtiyarım çünkü Karabağ'ı azad etmiş Azerbaycan'ın Milli Meclisi'nde sizlerle beraberim" diye başlayan Erdoğan, "30 yıl içinde kimlerin eline ne geçtiği, kimlerin kaybettiği gayet iyi biliniyor. Maddi ve manevi olarak kaybedenler sadece Karabağ'da yaşayan insanlardır. Kolay değil, 30 yıl. Benim Azerbaycanlı kardeşlerim, kendi yerlerinden kaçkın hale geldiler. 30 yıl sonra bu topraklar tekrar sahiplerine kavuştu. Karabağ'da 30 yıldır süren ihtilafın çözümsüz kalmasına seyirci olanlar ise hep kazanan tarafta olmuşlardır. Bu zaferi ve barışı Azerbaycan'a kazandıran, ali başkomutan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, hürmetli kardeşim İlham Aliyev'i bir kez daha tebrik ediyorum. Liderlerin yanında, Karabağ'da zafere ulaşmak için tek yumruk, tek yürek olan, milli birlik ve beraberlik duygularını en yükseğe taşıyan Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.



'ÇAMUR ATANLAR BAKSIN'

"Bugün de bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki, yarın da yanında yer alacağız" diye konuşan Erdoğan, "Azerbaycan'ın aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimizdir. Nuri Paşa'nın Kafkaslara geldiği dönemde Ermeniler 12 bin Türk'ü katletmiştir. Kıyım yaşanmıştır. Çamur atanlar, önce buralara, Kafkaslara, Azerbaycan'a bakmalıdır. Karabağ'da, Hocalı'da yaşananlara bakmalıdır. Vicdanları el verirse sonra, oturup ithamları konuşuruz" dedi.



'BERABER İNŞA EDECEĞİZ'

Başkan Erdoğan şunları söyledi: "Karabağ'ı ve Azerbaycan topraklarını 30 yıl boyunca yakıp yıkanları görmeyenler azadlık mücadelesini engellemek için seferber oldular. Gelsinler Füzuli'yi görsünler. Gelsinler Karabağ'ı görsünler. Her şey ortada. Dün yol boyunca buraların halini gördük. Kelbecer'i gördük. Buraları nasıl bombalayıp yakıp yıkmışlar. Bunlar gelirken işgalci, giderken ise tarumar ediciydi. Azerbaycanlılar 30 yıl önce Karabağ'dan çıkmak mecburiyetinde kaldıklarında hiçbir evi yıkmadılar, ateşe vermediler. Çünkü insan, kendi vatanını yıkamaz, ateşe veremez. Karabağ onların vatanı olmadığı için yakıp yıkarak gittiler. Onların yaktıkları yıktıkları yerleri şimdi Azerbaycan tekrar inşa ediyor. Buraları inşallah beraber inşa edeceğiz, Yeni bir Karabağ meydana getireceğiz. Medeniyet ile vandallık arasındaki farkı görmek isteyenler gelsin Karabağ'daki iki dönem arasındaki farka baksın."



'6 ÜLKE BİR ARAYA GELİP PLATFORM OLUŞTURALIM'

Erdoğan, "Karabağ zaferi zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır. Kimse rahatsız olmasın. Savaşın değil barışın, kanın değil kalbin zaferidir. Nitekim bu zaferin ardından yapılacaklara bakıldığında çizdiğimiz tablonun nasıl ete kemiğe büründüğü görülecektir. Evlerinden 30 yıldır olan kardeşlerimize dönme yolu açılmıştır. Ermenistan için de yeni dönemin başlangıcıdır. Zengezur demiryolu ile Ermeniler de kolayca Rusya'ya ulaşabileceklerdir. Kardeşimle birlikte teklifimizi yaptık. Gelin 6 ülke platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan. Artık bölgede düşmanlıklar ortadan kalksın" dedi.

ERDEM ANILAN (BAKÜ)