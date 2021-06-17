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Haberler Politika Kıtlık uyarısında bulunan Kim Yong-un’dan çağrı

Kıtlık uyarısında bulunan Kim Yong-un’dan çağrı

Kıtlık uyarısında bulunan Kim Yong-un’dan çağrı

17.6.2021

KUZEY Kore lideri Kim Yong-un, ülkenin gıda kıtlığı ile karşı karşıya olduğunun sinyalini verdi. Kim, tarım sektörünün geçtiğimiz yıl meydana gelen sellerin yol açtığı hasar nedeniyle tahıl üretimi planının yerine getirilemediğini, bunun sonucunda gıdadaki durumun "endişe verici" olduğunu ifade etti. Kuzey Kore lideri, parti yetkililerini tarımsal üretimi artırmanın yollarını bulmaya çağırırken, ekonomik krize rağmen korona virüs salgını nedeniyle karantina kısıtlamalarını uzatacağını kaydetti.

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