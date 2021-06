NATO-2030: Dünya jandarmalığına doğru

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



21'inci yüzyıl jeopolitiğini çok çok etkileyecek NATO- 2030 STRATEJİSİ'ne son şekli verildi. NATO'nun Rusya'yı 'ana hasım' olarak değerlendirdiği, Çin'i 'doğrudan askeri tehdit' olarak nitelemediği, ancak ilk kez Çin'in yükselişine odaklandığı 2030 Strateji Konsepti kabul edildi. NATO liderler zirvesinin sonuç bildirisinde Rusya ve Çin düşman olarak konumlandırıldı. Rusya ile olağan ilişkilere geri dönülmeyeceği ve Çin'in sistematik meydan okumalarına karşı konulacağı vurgulandı. Başlıca endişelerimiz, 'Rusya, Çin, terörizm, kurallara dayalı uluslararası düzene yönelik tehditler, göç ve siber güvenlik' konularıdır denildi. Tüm yönlerden her türlü tehdide karşı Avrupa-Atlantik bölgesinin kolektif savunması için organize edici çerçeve olarak NATO'nun güçlendirileceği belirtildi. NATO Stratejisi'nde Çin'e geniş yer ayrıldı.



● Çin'in açıklanan hırsları ve baskın davranışları, kurallara dayalı uluslararası düzene ve ittifakın güvenliğiyle ilgili alanlara sistematik meydan okumalar oluşturuyor.



● Çin zor kullanan politikalara başvuruyor, silahlı kuvvetlerini gizlice güçlendiriyor, hedeflerine ulaşmak için dezenformasyonu kullanıyor.



● Çin'in sık sık şeffaflıktan yoksunluğa başvurmasından ve dezenformasyon kullanımından endişe duyuyoruz.



●Çin, nükleer üçleme oluşturmak için sayıları giderek artan savaş başlığı ve geliştirilen taşıma araçları ile nükleer potansiyelini hızla genişletiyor. Çin, ordusunu ve açıkladığı askeri ve sivil bileşenleri birleştirme stratejisini şeffaflıktan uzak biçimde modernize ediyor. Çin, Rusya'nın Avrupa-Atlantik bölgesindeki tatbikatlarına katılarak da Rusya ile askeri alanda işbirliği yapıyor. Çin, uluslararası sistem içinde sorumlu davranmalı ve taahhütlerine saygı göstermeli.



● Çin'in büyüyen nüfuzu ve uluslararası politikaları, ittifak olarak hep birlikte karşılık verme-miz gereken meydan okumalar oluşturabilir. Çin ile ittifakın güvenlik çıkarlarını savunan bakış açısıyla muhatap olacağız. NATO'nun 2008 Bükreş zirvesinin Ukrayna ve Gürcistan'ın üye olarak kabul edilmesine ilişkin kararını tüm kısımlarıyla teyit ediyoruz, ayrıca her ortağın kendi esaslarına göre değerlendireceği kararı dahil olmak üzere sonraki tüm kararları da doğruluyoruz. Ukrayna ve Gürcistan'ın geleceklerini ve dış politika rotalarını dış müdahale olmaksızın bağımsız olarak belirleme hakkını destekliyoruz. İngiltere'de yapılan

G-7 zirvesinde, Çin'in projesi YENİ İPEK YOL (BİR YOL BİR KUŞAK) sisteminin başarısız kılınması yolunda NATO'ya, Güney Kore, Japonya, Avustral-ya'nın üye alınması önerisi çok dikkat çekti. Avrupa Birliği Zirvesi'nde, NA-TO'nun Afrika ve Ortadoğu'ya uzanması, bu bölgelerden de üye alınması gündeme getirildi. Bu gelişmeleri birlikte okursak, NATO-2030 DÜNYA JANDAR-MALIĞINA DOĞRU YÜRÜYECEK. NATO sadece bir savunma paktı olmanın çok ötesinde yeni dün-ya düzeninin küresel siyasi organı haline gelecek. BM güvenlik konseyin-den oybirliği ile müdahale karar-ları çıkması üzerine NATO'nun dünya çapında BATI'nın vurucu pozisyonuna sokulması planlan-mış görünüyor.



NATO-2030'UN KADERİNİ TÜRKİYE BELİRLEYECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla NATO-2030 stratejisi kesinleşti. Bu stratejide yer alan bölümler dikkatle incelendiğinde

NATO'da önümüz-deki 10 yılda büyük belirsizliklere neden olabilecek radikal değişim-lerin yaşanacağı düşünülüyor. Bu nedenle, NATO'nun askeri yönünün yanında, siyasi rolünün de güçlendirilmesi için "Demok-ratik Dayanıklılık İçin Mükemme-liyet Merkezi" kuruluyor. Türkiye oluşan koşulları dikkate alarak, NATO'nun yeni döneminde şartların kendisine sunduğu fırsatları değerlendirerek uluslararası sistemdeki konumu güçlendirme şansına sahip. NATO'nun Kuzey Afrika, Ortadoğu, Akdeniz, Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya (Türk dev-letleri) genişlemesinde Türkiye KİLİT ÜLKE KONUMUNA GELMİŞ DURUMDA. Dünya-nın 13 bölgesindeki Türk üsleri, NATO'nun Türkiye'ye bağım-lılığını daha da artırdı. Nitekim, Afganistan Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanmasında, Türkiye'nin çok büyük aktör gös-terilmesi, bir gerçeğin ifadesidir. Evet. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Ak-lı'nın son 5 yılda AVRASYA'nın kalpgahında gerçekleştirdiği jeopolitik hamleler, NATO'nun kaderini çok etkileyecek özellikle-ri ortaya koymuştur.



DÜNYA BASINI: NATO'DA ÇİN ALARMI

ABD basınının gündeminde NATO Liderler Zirvesi'nden çıkan sonuçlar yer aldı. The New York Times, Washington Post ve Financial Times, NATO liderlerinin yaptığı görüşmelerin ardından Çin'in artan gücüne karşı birlikte karşı durma yönündekini vurgusunu manşete taşıdı. 15 Haziran 2021 tarihinde dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...



●Financial Times / İşe koyulmak: NATO, Çin'in ordu hırslarının verdiği uyarıya karşı çalışmalarını hızlandırdı Financial Times, NATO Liderler Zirvesi sonrasında yayımlanan sonuç bildirgesindeki Çin vurgusuna dikkat çekti. Bildirgede Çin'in "yanlış bilgi yayma kampanyasının", Rusya ile iş birliğinin ve nükleer silah sayısının giderek artmasının NATO'ya "sistematik zorluklar oluşturduğu belirtildi.



● The Washington Post / NATO, Çin'e karşı duruşunu sertleştirme konusunda anlaştı The Washington Post da NATO liderlerinin Çin'e karşı duruşunu sertleştirme ve onun "sistematik zorluklar yarattığını" kabul etme kararını manşetine taşıdı. Gazete, Biden'ın müttefiklerine "güven aşılamaya çalıştığını" ifade etti ve sık sık "Amerika geri döndü" mesajının dile getirildiğini vurguladı.



● The New York Times / Çin'in gücü, NATO'ya alarm çaldırdı. New York Times ilk defa Çin'den bu derecede bir tehdit olarak söz edildiğini vurguladı.