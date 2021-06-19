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Haberler Politika Berkin Elvan davası sonuçlandı

davası sonuçlandı

Berkin Elvan davası sonuçlandı

19.6.2021

BERKİN Elvan'ın ölümüne ilişkin yargılanan polis memuruna 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık polis F.D, 'olası kasıtla adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verildi.

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