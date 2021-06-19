Biden’ın treninde bazı vagonlar kopuyor

KONUK YAZAR Bülent Erandaç

Kemal Bey'in ve Meral Hanım'ın hayalleri suya düşüyor. Uykusuz günler yaşamaya başladılar. BIDEN'IN TRENİ: Derin Amerika'nın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak amacıyla Türkiye'de CHP'nin omurgası üzerine kurguladığı Millet İttifakı'na verdiğim bir isim. Lokomotif CHP, arkasındaki vagonlara İyi Parti, HDP, DP, SP, Gelecek Partisi, Deva Partisi'ni taktı. Bel altı vuruşlarında tetikçileri olarak da FETÖ, PKK, DEAŞ'ı kullanıyorlar. Biden'ın Türkiye treni günümüze kadar belirledikleri hedefe doğru seyrediyordu. Son günlerde çok önemli gelişmeler ardı ardına yaşanırken Biden'ın treninden İKİ VAGON KOPMA sürecine girdi. Bir vagon, HDP'nin kapatılmasına yönelik koptu, ikinci vagonun kopuşu ise Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'nun Oğuzhan Asiltürk tarafından yolcu edilmesi, Saadet'in yeni yönetimle Millet İttifakı'ndan kaçarak, CUMHUR İTTİFAKI'NA GEÇİŞ SÜRECİNE GİRMESİ.

Birçok yazımızda, CHP-HDP AŞKI'ndan Millet İttifakı içinde görünen Saadet Partisi ve İyi Parti tabanının çok rahatsız olduğunu yazdık. Rahatsızlıkların arttığını seziyorduk. Nihayet patlaklak verdi. Önce İyi Parti'den HDP'ye (PKK) karşı sert çıkışlar başladı. Ardından Saadet Partisi'nin ağabeyi Oğuzhan Asiltürk düğmeye bastı.



SAADET CUMHUR İTTİFAKI'NA DOĞRU

Saadet Partisi tabanında CHPHDP AŞKI'ndaki rahatsızlığı gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Görüş'ün lideri Oğuzhan Asiltürk'le önemli bir görüşmeyi Ocak ayında yapmıştı. O günden bu yana Saadet tabanının artan talepleri karşısında, SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu ve yönetimini değiştirmek üzere, "büyük kongrenin toplanmasını" da içeren 53 maddelik bir açıklamayla harekete geçti. Asiltürk'ün kamuoyuyla paylaştığı girişimden, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun haberdar olmadığı, duyunca şoke olduğu öğrenildi. Rahmetli Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatından sonraki genel başkanların aksine SP'yi AK Parti-MHP ittifakına karşı Millet İttifakı'nın yanında konumlandıran Temel Karamollaoğlu'nun yaklaşımlarından rahatsız olan Asiltürk bu görüşlerini ilk kez 53 mesajla kamuoyuyla paylaştı. Oğuzhan Asıltürk, 'kardeş' göndermesi yaptığı AK PARTİ ile 'iyi ilişkiler' hedefine vurgu yaparak dikkati çeken bilgiler verdi: "Mü'minlerin kardeş olduklarına inandığımız için kardeşler arasında iyi ilişkiler olmasını arzu ediyoruz. Siyâsi çekişmelerin oluşturduğu olumsuz ortamdan etkilenmeden, kardeşliğin oluşmasına ve gelişmesine çalışırız. Erbakan hocamızdan sonra, Saadet Partisi'nde görev yapan kardeşlerimiz, sadece iktidarı tenkit etmekle yetindiler." Asiltürk devamla, "Böyle olunca, ahlâki ve mânevî değerleri savunduğu için, Saadet Partisi'ni destekleyenlerin desteği azaldı. Bu destek azaldığından dolayı, milletvekili çıkaramadık" görüşünü dile getirerek Millet İttifakı'na karşı pozisyonunu ilan etti. Asiltürk, yeni parti yönetimi için yürüteceği süreci açıkladı: "Güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri, Millî Görüş'e kazandırmak için benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak."



AYHAN BİLGEN'İN YENİ PARTİSİ

Biden'ın Türkiye trenindeki vagon HDP'de derin kavga başladı. Kandil cellatlarından emir alarak siyaset yapmakta olan HDP'nin kapatılması süreci sonrası tartışılıyor. PKK'nın baskısı, Kürt vatandaşlar üzerindeki zulmün ortadan kaldırılması aşamasında, Ayhan Bilgen'in Kandil'den emir almayan, Türkiye merkezli siyaset yapacak yeni bir parti kurması gündeme girdi. Ayhan Bilgen, yurtdışı yasağı konularak önceki günlerde cezaevinden çıktı. Ayhan Bilgen ile Kandil'in emrindeki HDP yönetimi arasında fikir ayrılığı vardı. Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden ve HDP'ye yönelik eleştirileri ile dikkat çeken Ayhan Bilgen, 18 Ocak'ta sosyal medya hesabından, "Türkiye'de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir" açıklaması yapmıştı.



SONUÇ

Sonbahar aylarında Biden'ın trenindan vagonlar tek tek kopacak. Kandil cellatları emrindeki HDP'ye karşı birleşen, terörü reddeden, mütedeyyin, muhafazakar, vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren bir başka parti kurma temasları da hızlanmış görünüyor. Saadet Partisi, Millet İttifakı'ndan kaçıyor. Cumhur İttifakı'na katılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in uykusuz geceleri artacak.