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Haberler Politika DEAŞ’lı mahkumlar 3 YPG’liyi öldürdü

DEAŞ’lı mahkumlar 3 YPG’liyi öldürdü

DEAŞ’lı mahkumlar 3 YPG’liyi öldürdü

19.6.2021

16 HAZİRAN'da DEAŞ'lı teröristler, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'nin güneyinde terör örgütü YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi'nde maruz kaldıkları kötü muamele nedeniyle isyan çıkardı. DEAŞ'lılar, havalandırma sırasında çıkardıkları isyanda 3 YPG/PKK'lı teröristi bıçaklayarak öldürdü, sayıları bilinmemekle birlikte bazı YPG/PKK'lı teröristleri de yaraladı. DEAŞ'lı teröristler bir grup YPG/PKK'lıyı da alıkoydu. İsyanı bastırmak için karadan operasyon düzenleyen ABD askerine koalisyon helikopterleri de havadan destek verdi. ABD askerleri, önceki gün hapishanede düzenlediği iki saat süren operasyon sonucunda alıkonulan YPG/PKK'lı teröristleri alarak isyanı bastırdı. Haseke'nin güneyinde Sanayi Hapishanesi'nde, 54 ülkeden yaklaşık 5 bin DEAŞ'lı bulunuyor.

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