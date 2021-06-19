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Haberler Politika Dünyada sevginin dilini hakim kılmak istiyoruz

Dünyada sevginin dilini hakim kılmak istiyoruz

Başkan 'ın eşi , Antalya Diplomasi Forumu'na katılan liderlerin eşleriyle bir araya geldi. Programda Dışişleri Bakanı 'nun eşi ile Kültür ve Turizm Bakanı 'un eşi da Emine Erdoğan'a eşlik etti.

Dünyada sevginin dilini hakim kılmak istiyoruz

19.6.2021

Emine Erdoğan, lider eşlerine közde pişirilen geleneksel Türk kahvesi ikram etti. Akdeniz'in, büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış eşsiz bir coğrafya olduğuna işaret eden Erdoğan, bölgenin, ticaretten kültüre her alanda insani etkileşimin belki de en çok yaşandığı, insanlık tarihinin en eski sanatlarından diplomasinin en çok kullanıldığı yer olduğunu ifade etti. Türkiye'nin bütün çabasının Akdeniz'i bir barış denizi haline getirmek, bölgede istikrarı sağlamak olduğunu belirten Erdoğan, "Tüm dünyada önyargılar kuvvetlenip ırkçılık yükselirken biz, sevginin dilini hakim kılmak istiyoruz. Dünyanın bu huzur iklimine ihtiyacı var. Bu da ancak etkin bir diplomasi ile mümkündür" dedi.

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