Afrika satrancında Erdoğan’ın jeopolitik hamleleri

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



Tarihi, jeopolitik ve jeokültürel açıdan bir Afro- Avrasya ülkesi konumundaki Türkiye'nin küresel lideri Recep Tayyip Erdoğan, son 3 yılda çok boyutlu bir dış politika izlerken, 4 HAYATİ PARADİGMAYI ilmek ilmek örüyor. 1) Türk Devletleri Birliği'ni oluşturmak (Budapeşte'den Çin Seddi'ne kadar). 2) Müslüman Ülkeler Birliği'ni geliştirmek. 3) 21'inci yüzyılın meydan okumalarının yapıldığı AFRİKA'DA GÖNÜL

KÖPRÜLERİ KURMAK.

4) Küresel mücadelenin önemli havzası, Mavi Vatan'ı askeri ve diplomatik girişimlerle tahkim etmek. Bu 4 paradigma da birbiri ile bağlantılıdır. Afrika-Akdeniz hattındaki gelişmelere dikkatle bakalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AFRİKA AÇILIMI'NIN

STRATEJİK

DERİNLİĞİ çok çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 2008'de başlattığı, özellikle de 2013 yılından hızlandırdığı jeopolitik hamlelerini sağlayan proaktif politikaları felsefi, tarihi ve coğrafi derinlikte müthiş sonuçlar vermektedir.



NİTEKİM SON ÖRNEK ETİYOPYA'DIR

Evet. Türkiye'nin Etiyopya'da doğal gaz, petrol ve maden aramasıyla ilgili kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) onaylandı. Ülkemizin tüm dünyadan önce dikkatini çevirdiği Afrika'da bulunan Etiyopya'da petrol, doğalgaz ve maden aranması çalışmasıyla ilgili hamlesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Doğalgaz bakımdan oldukça zengin olan Etiyopya'da hemen hemen her gün yeni gaz ve petrol yatakları keşfi yapılıyor. Doğalgaz rezervinin 225 milyar metreküp düzeyine yükselmesi tahmin ediliyor. Altın ile demir madenleri bakımından da oldukça zengin olduğu ifade ediliyor. Türkiye petrol, mineral ile gaz aranmasıyla işletilmesinin iyileştirilmesi için Etiyopya'da 2.5 MİLYAR DOLARLIK

YATIRIM YAPACAK. Kamu ve özel firmaların Türkiye ve Etiyopya'da madencilik ve hidrokarbon sektörlerine yatırım yapması teşvik edilecek.



GÖNÜL KÖPRÜLERI

Türkiye'nin bugün yürütmüş olduğu PROAKTİF Afrika politikası, "Afrika'yı keşfetme" veya "Afrika'ya açılma"nın çok ötesindedir. Türkiye, Afrika'ya dönmüştür. Gelişmeler, Afrika'ya bir dönüş olarak okunmazsa, Türkiye'nin yaptıkları, yapacakları ve yapması gerekenler doğru anlaşılamaz. Birinci Dünya Savaşı'nda, İngiltere-Fransa tarafından parçalanan, Ortadoğu ve Afrika toprakları parsellenen Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olarak filizlenen Türkiye, iç meseleleriyle uğraşırken yakın coğrafyasına, gönül coğrafyasına bakamadı. Baktırılmadı. Bu durumun, Afrika'ya yönelik olarak Türkiye yararına politikalar üretilmesine de engel olduğu görülür. Neticede Afrika'yı Avrupalı perspektiften anlamaya çalışan Türkiye, Afrika'ya kendi penceresinden bakamadı. Bu da Türkiye'nin sahip olduğu imkânların farkına varamamasına sebep oldu. Tarihi dönüm noktası: Erdoğan'ın ardı ardına sürdürülen Afrika hamleleridir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle 2013 yılından sonra, kültür, tarih, ekonomi ve yeni küresel politika merkezli Kuzeybatı Afrika ziyaretleri sonucu, TÜRKİYE AFRİ- KA'YA DÖNMÜŞTÜR.

Üç kıtanın kesiştiği bölgede sahip olduğu tarihi geçmişten dolayı, Asya, Avrupa ve Afrika'daki her bir gelişme Türkiye için önemli. Bölgelere uzan ellerinde kan yok, ümmet birliği, gönül birliği var. Cumhurbaşkanımızın arka arkaya yaptığı ziyaretler, Afrika ile yaşadığımız "hafıza uzaklığı"nı ortadan kaldırmıştır. Bu süreçte, sahip olduğumuz derin tarihi ortaklığa uygun, büyük ve geniş bir bakış açısı, yeni bir hafıza ve yeni bir dil inşası sürmektedir. Erdoğan göreve geldiğinde Afrika'da 12 olan Türk Büyükelçilik sayısı bugün 32'ye çıkarıldı. 50'ye ulaşacak, temaslar sürüyor. Türkiye markası Türk Hava Yolları, bugün Afrika'da en çok ülkeye uçarak, hava köprüleri kurmuştur. Afrikalılar Türkiye'yi küresel emperyalizmin aktörlerinden biri olmadığı için kendilerine yakın görmektedirler. Sömürgeci, işgalci, kibirli Avrupa merkezli Afrika perspektifi yerine işbirliği, dayanışma, ortak tarih, bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımı üzerine Türkiye'nin inşa ettiği Afrika perspektifi büyük gelişimleri beraberinde getirmektedir. Bugün Türkiye, Libya'yı parçalama planlarını paçavraya çevirdi. Tunus'ta, Cezayir'de var. Somali'de en büyük askeri üssünü kurdu. Cibuti'de üs kuruluyor. Sahra altı müslüman ülkelere kol kanat germede candan yaklaşımlar sergiliyor. Çad'ta, Sudan'da, Senegal'de, Etiyopya'da işbirliğini yükseltiyor.



SONUÇ

Emperyalist Amerika ve Avrupa sömürgeciliği eski ve yeni bütün formlarıyla Afrika kıtasına yeniden yükleniyor. Çok hassas dönüşümlerin gözlendiği bir zamanda, Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan- Türk Devlet Aklı, Afrika'nın kuzeyinden güneyine kadar gönül köprüleri kuruyor. Unutulmasın. Afrika, 21'inci yüzyılın en büyük meydan okumalarının yapılmakta olduğu bir kıtadır. Ve Türkiye, AFRİKA SATRANCI'NIN

ÖNDE GELEN OYUN

KURUCUSUDUR.