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Haberler Politika Emine Erdoğan’dan babalar günü paylaşımı: Babalarımız, yaslandığımız heybetli dağlardır

’dan babalar günü paylaşımı: Babalarımız, yaslandığımız heybetli dağlardır

Emine Erdoğan’dan babalar günü paylaşımı: Babalarımız, yaslandığımız heybetli dağlardır

21.6.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan, mesajında şunları ifade etti: "Babalarımız, yaslandığımız heybetli dağlardır. Yokluğunda hasreti hiç dinmeyen rahmetli babamı dua ve hürmetle anıyor, değerli eşim ve tüm babaların #BabalarGünü'nü tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde, babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkarak, onların yüzlerini güldüren koruyucu ailelere de şükranlarımı sunuyorum."

HAKAN TEKİN

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