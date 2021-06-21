Emine Erdoğan’dan babalar günü paylaşımı: Babalarımız, yaslandığımız heybetli dağlardır

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan, mesajında şunları ifade etti: "Babalarımız, yaslandığımız heybetli dağlardır. Yokluğunda hasreti hiç dinmeyen rahmetli babamı dua ve hürmetle anıyor, değerli eşim ve tüm babaların #BabalarGünü'nü tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde, babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkarak, onların yüzlerini güldüren koruyucu ailelere de şükranlarımı sunuyorum."

HAKAN TEKİN