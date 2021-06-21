Kahreden tablo

A Milli Futbol Takımımız, tarihinde 5. kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda 1996'dan beri ilk kez sıfır çekti. Milliler, ilk kez 1996 senesin- de katıldığı turnu vada Portekiz, Hırvatistan ve Danimarka ile mücadele etmiş ve hiç puan alamamıştı. EURO 2000'de İtalya, Belçika ve İsveç ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar, dört puanla 2. olarak gruptan çıkmış, ancak çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek elenmişti. 2008'de ise milliler tarihi başarılarından birini yaşamıştı. Portekiz, Çekya ve İsviçre ile aynı grupta mücadele eden Türkiye, altı puanla ikinci olarak çıktı. Çeyrek finalde Hırvatları penaltılarla eleyen milliler, yarı finalde Almanya'ya elendi. 2016'da ise Hırvatistan, İspanya ve Çekya ile eşleşen milliler 3 puanla üçüncü olup elenmişti. Bu turnuvada ise İtalya, Galler ve İsviçre ile eşleşen milli takım, grubu puan alamadan tamamlayarak hayal kırıklığı yaşattı.