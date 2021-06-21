Yunanistan provokasyonlardan vazgeçmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) son gününde basın toplantısı düzenledi. Yunanistan ile Türkiye arasındaki istişarelerin yeniden başladığını, güven artırıcı görüşmeler yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, "Görüşmeler, sorunlarımızı diyalogla çözme azmimizi gösterir. Umarım her iki tarafta da bu kararlılık ve samimiyet devam eder. Yunanistan'ın provokasyonlardan vazgeçmesi lazım. Söylemlere alıştık. Gidiyoruz, basın toplantılarında her şey güzel ancak sonrasında arkamızdan dostum Dendias birçok şey söylüyor. Bunlara gerek yok. Biz bunları görmezden geliyoruz" şeklinde konuştu.

AFGANİSTAN'A DESTEK

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da kararlı destek misyonu çatısı altında Kabil havalimanının güvenliği ve işletmesini üstlendiğini belirterek, "Bu Afganistan için de tüm diplomatik misyonların kalması bakımından da önemli. 'Afganistan istediği sürece yanında olacağız' dedik. Destek olamaya devam edeceğiz. Ama havalimanı güvenliği ve işletilmesi uluslararası toplumun desteği ile mümkün olabilir" dedi.

BETÜL USTA