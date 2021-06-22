ABD’de zincirleme kaza: 9’u çocuk 10 kişi öldü

ABD'NİN Alabama eyaletinin Montgomery şehrindeki otobanda meydana gelen kazada çocuk bakımevi kuruluşuna ait bir minibüste bulunan 4 ila 17 yaşları arasında 8 çocuk hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer bir araçtaki 9 aylık bebek ile 29 yaşındaki babasının da yaşamını kaybettiğini ifade eden yetkililer, çok sayıda yaralının civardaki hastanelere kaldırıldığını aktardı.