BATI Afrika ülkelerinde geçen sene düzenlenen 700 farklı terör saldırısında, aralarında askerlerin de bulunduğu 2 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Jean- Claude Kassi Brou, "Terör hala büyük bir endişe kaynağı. Saldırılar büyük ölçüde Burkina Faso, Mali, Nijer ve Nijerya'da yaşandı. Bölgede yerinden edilmiş kişilerin sayısı da artıyor" dedi.
Batı Afrika’da 700 terör saldırısında 2 bin kişi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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