Batı Afrika’da 700 terör saldırısında 2 bin kişi öldü

BATI Afrika ülkelerinde geçen sene düzenlenen 700 farklı terör saldırısında, aralarında askerlerin de bulunduğu 2 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Jean- Claude Kassi Brou, "Terör hala büyük bir endişe kaynağı. Saldırılar büyük ölçüde Burkina Faso, Mali, Nijer ve Nijerya'da yaşandı. Bölgede yerinden edilmiş kişilerin sayısı da artıyor" dedi.