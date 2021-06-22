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Haberler Politika Bulgar parlamentosunda Türklerin temsil heyecanı

Bulgar parlamentosunda Türklerin temsil heyecanı

Bulgar parlamentosunda Türklerin temsil heyecanı

22.6.2021

BULGARİSTAN'DA 11 Temmuz'da yapılacak genel seçimler için daha önce uygulanan Türkiye'deki sandık sayısı sınırlamasının kaldırılması, Bulgar göçmenleri arasında heyecan yarattı. Daha önce İzmir'de 100 bin kişinin 4 sandıkta oy kullanmak zorunda kalması nedeniyle çoğunluğun oy kullanamadığına dikkat çeken İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy, "Şimdi katılım daha da yükselecek. "Bulgaristan Türkleri olarak parlamentoda daha güçlü bir şekilde temsil edilmeliyiz" dedi.

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