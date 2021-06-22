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Haberler Politika Esad güçleri sivillere saldırdı

Esad güçleri sivillere saldırdı

Esad güçleri sivillere saldırdı

22.6.2021

SURİYE'DE Esad rejiminin sivillere yönelik saldırıları devam ediyor. Bu kez İdlib kentinin güney kırsalı yine topçu saldırısı ile hedef alındı. Saldırılar nedeniyle 7 sivil hayatını kaybederken, 14 sivil de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 5'inin Ehsim köyünden, 2'sinin de Bara köyünden olduğu açıklandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, ölenlerin kimliklerini tespit etmeye çalıştı. Yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırılırken, saldırılar nedeniyle sivillerin kaldığı çok sayıda ev enkaza döndü.

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