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Haberler Politika Paşinyan tekrar tek başına iktidar

Paşinyan tekrar tek başına iktidar

Ermenistan'da dün yapılan erken parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı tamamlandı. Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada ülkede toplam 2008 sandıktan çıkan sonuçların sisteme işleneceği ve itiraz süreçlerinden sonra verilecek karar ile seçim sonuçlarının resmiyete kavuşacağı ifade edildi. Seçim Komisyonu Başkanı Tigran Mukuçyan, Ermenilerin yarısının sandık başına gitmediğini söyledi.

Paşinyan tekrar tek başına iktidar

22.6.2021

YÜZDE 53,92 OY ALDI
RESMİ olmayan sonuçlara göre Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi yüzde 53,92 oy alarak zafer kazandı. Robert Koçaryan'ın lideri olduğu Ermenistan İttifakı yüzde 21 ve Ermenistan'ın eski Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı Artur Vanersyan'ın Onurum Var İttifakı ise yüzde 5,23 oy aldı. Bu sonuçlara göre Paşinyan'ın partisi mecliste 71 koltukla parlamentoda çoğunluğu elinde tuttu. Ermenistan İttifakı 29 koltuk, Onurum Var İttifakı ise 7 koltuğa sahip oldu. Paşinyan'ın partisi tek başına hükümeti kurabilmek için gereken yüzde 54 oy oranına erişemedi. Ancak Seçim Komisyonu Bakanı Mukuçyan, "Son verilere göre Sivil Sözleşme Partisi hükümeti tek başına kurabilecek" dedi.

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