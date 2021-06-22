Paşinyan tekrar tek başına iktidar

YÜZDE 53,92 OY ALDI

RESMİ olmayan sonuçlara göre Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi yüzde 53,92 oy alarak zafer kazandı. Robert Koçaryan'ın lideri olduğu Ermenistan İttifakı yüzde 21 ve Ermenistan'ın eski Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı Artur Vanersyan'ın Onurum Var İttifakı ise yüzde 5,23 oy aldı. Bu sonuçlara göre Paşinyan'ın partisi mecliste 71 koltukla parlamentoda çoğunluğu elinde tuttu. Ermenistan İttifakı 29 koltuk, Onurum Var İttifakı ise 7 koltuğa sahip oldu. Paşinyan'ın partisi tek başına hükümeti kurabilmek için gereken yüzde 54 oy oranına erişemedi. Ancak Seçim Komisyonu Bakanı Mukuçyan, "Son verilere göre Sivil Sözleşme Partisi hükümeti tek başına kurabilecek" dedi.