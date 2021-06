Sokak kısıtlaması 1 Temmuz’da bitiyor

Yaklaşık 3,5 dakika süren toplantının ardından Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Konuşmasının başında geçtiğimiz haftayı değerlendiren Erdoğan, Azerbaycan ziyaretini ve izlenimlerini aktardı.



'SAVAŞIN ACILARINI GÖRDÜK'

Azerbaycan'daki programlar için Salı günü Bakü'ye gittiklerini aktaran Erdoğan, "Aliyev ile birlikte Şuşa şehrine hareket ettik. Heyet üyelerimizle birlikte Şuşa'ya birlikte giderken savaşın acılarını görme imkanımız oldu. Her tarafın nasıl yıkıldığını, nasıl yakıldığını gördük. Bütün bunlarla beraber bunların kalkıp dünyaya, "Gelin Karabağ'ı görün." Minsk 3'lüsünün buraları tekrar tekrar görün. Altyapının hiç olmadığı ya da tümüyle bozulduğu tarihi ve kültürel mirasların ağaçların yıkıldığı bu güzel coğrafyanın ayağa kaldırılma anına şahit olduk. Zor bir coğrafyada başardıkları önemli işleri görünce ülkemiz adına gurur duyduk. Bu bölgenin en geç 1 yıl içinde tamamen yeni bir çehreye kavuşmuş olacağına inanıyorum. Şuşa'da yüzlerce tarihi eser bölgeye vurulan Türk mührünü kazımak için vandalca ortadan kaldırılmıştır. Yıllarca vatan hasreti çeken muhacir kardeşlerimizin en kısa sürede evlerine dönmeleri için Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Aliyev'le birlikte imzaladığımız Şuşa beyannamesi ile ilişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık" dedi.



KDV DESTEĞİ 1 AY UZATILDI

Türkiye'nin salgın sürecinde verdiği başarılı mücadeleyi anlatan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sinyalini verdiği Turizmde KDV desteğini 1 ay daha uzattıkları müjdesini de paylaştı. Aşılama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün itibarı ile aşı sayısı 43 milyona ulaştı. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. HES kodu uygulamasını daha da yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.



'İYİ TERÖRİST, KÖTÜ TERÖRİST ANLAYIŞININ ÇARPIK OLDUĞUNU İLETTİK'

NATO zirvesiyle başlayan, Azerbaycan temaslarıyla devam eden yoğun bir haftayı geride bıraktıklarını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Türkiye 1952 yılında NATO'ya katılmıştır. Türkiye ittifaka karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmiştir. Irak'tan Suriye'ye, Filistin'den Libya'ya kadar can yakıcı durumda NATO kendisinden beklenen güçlü iradeyi ortaya koyamamıştır. İttifakın önümüzdeki 10 yılık haritasını oluşturan NATO 2030 sürecini bu bakımdan önemli görüyoruz. NATO'nun sorumluluk alanlarıyla ilgili önceliklerini müttefiklerimize tekrar sunduk. İyi terörist, kötü terörist anlayışının ne kadar çarpık olduğunu bir kez daha ilettik" ifadelerini kullandı.



'ABD İLE İLİŞKİLERİMİZDE MAKSİMUM FAYDA DÖNEMİ'

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında katıldığı NATO zirvesine de değindi. ABD Başkanı Biden ile ilk kez yüz yüze görüştüklerini hatırlatan Erdoğan, "ABD ile diyalog kanallarımızı her düzeyde güçlendirmek suretiyle Biden ile yakaladığımız güzel iklimi, ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız. ABD ile olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz. Almanya Başbakanı Merkel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ABD Başkanı Biden ile doğrudan temasları sıklaştırma kararı aldık" diye konuştu.



İŞTE YENİ DÖNEM KARARLARI

Sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor



Kamu kurumlarında esnek çalışma modeline son veriliyor



Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ve şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona erecek



Turizm sektörüne verilen KDV desteği 1 ay uzatılıyor



Restoran ve kafelerde müzik yayını ile ilgili sınırlama saat 24.00'e

