CHP zirvesinden kaçıp GS kongresine gitti

CHP'NİN büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı haftasonu Gaziantep'teki "Yerel Yönetimler Zirvesi"nde buluştu. Ancak CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 3 günlük zirvenin en önemli bölümü olarak belirtilen 2. gün oturumu sırasında İstanbul'da görüntülendi. Galatasaray Kongresi'ni, CHP Zirvesi'ne tercih ettiği anlaşılan Günel'in, İstanbul görüntüleri HABİTAT Derneği Başkanı Sezai Hazır'ın twitter hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Paylaşımında Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü ve kendisinin bulunduğu bir fotoğrafa yer veren Hazır, "Ne çok özlemişim İstiklal Caddesini. Sevgili dostum Ömer Günel ve Sevgili Levent'le GS kongresi sonrası gezip hasret giderdim" yorumunu paylaştı. Günel'in bu paylaşıma rağmen Gaziantep'teki zirveye katılıp çalıştığına dair belediyeye basın bülteni göndertmesi şaşkınlık yarattı.

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