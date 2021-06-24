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Haberler Politika 4. yargı paketi Adalet Komisyonu’ndan geçti

4. yargı paketi ’ndan geçti

4. yargı paketi Adalet Komisyonu’ndan geçti

24.6.2021

TBMM Adalet Komisyonu 27 maddelik dördüncü yargı paketi olarak bilinen Ceza Muhakemeleri Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmek üzere toplandı. Komisyon, çalışmaların sonunda teklifi kabul etti. Teklifle, idarenin 60 günde cevap verme süresi 30 güne iniyor. Boşandığı eşe karşı işlenen suçlar ağırlaştırıcı neden sayılacak. Bilişim suçları ile banka ve kredi kartlarına ilişkin suçlarda mağdurun oturduğu yer mahkemesi de yetkili olacak.

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