İlim Yayma Ödülleri çocukları özendirecek

TÜRKİYE'DE bilimsel çalışmaları desteklemeyi hedefleyen ve ilki 2019'da gerçekleştirilen İlim Yayma Ödülleri, 2. kez sahiplerini bulacak. Ödüller öncesi gerçekleştirilen toplantıda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, bu girişimin Türkiye'de bu alandaki boşluğun doldurulması için başlatıldığını kaydetti. Bu ödüllerin Türkiye'nin en büyük akademik ödülü olduğunu söyleyen Erdoğan, "Elbette Türkiye'nin Nobel'iyiz ama uluslararası boyut kazandığı zaman dünyanın bilimsel gelişimine katkı sağlıyor olacağız. Özellikle ortaokul, lise düzeyindeki çocuklarımız, akademisyen, alim olmaya özensin" ifadelerini kullandı.



1 MİLYON TL ÖDÜL VERİLECEK

SOSYAL Bilimler ve Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri kategorilerinde ödüle layık bulunanlara 200'er bin TL, Büyük Ödül için de 600 bin TL verilecek. Toplamda 1 milyon TL ödül dağıtılacak.