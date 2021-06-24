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Haberler Politika Roketsan’dan sıfır atık duyarlılığı

’dan sıfır atık duyarlılığı

Sıfır Atık Projesi Lansmanı, bu alandaki çalışmaların öncüsü olan Başkan Erdoğan'ın eşi 'ın katılımlarıyla Roketsan 'daki tesislerinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Emine Erdoğan tarafından Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı 'e, 'nca hazırlanan Sıfır Atık Belgesi verildi.

Roketsan’dan sıfır atık duyarlılığı

24.6.2021

Roketsan'ı, Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle tebrik eden Emine Erdoğan, "Milletimizin Roketsan'ı, savunma sanayinin çok güçlü bir aktörü olmasının yanında, sosyal konuların da takipçisi. Savunma sanayinde, kadınların güçlendirilmesi için yaptıklarınızla sektörde öncü konumdasınız. Roketsan ailesine, gösterdikleri örneklik için şükranlarımı sunuyorum. Çevre duyarlılığınızın herkese yol göstereceğine inanıyorum" diye konuştu. Programda yaptığı konuşmada bireylerin çevreyi korumasının büyük önem taşıdığını da belirten Erdoğan, "Herkes, bireysel hayatında yapacağı ufak değişikliklerle çevreye büyük katkı sunabilir. Lütfen, çöpümüzü fırlatıp attığımız toprağın ve denizin de evimiz, yuvamız ve vatanımız olduğunu unutmayalım" dedi.

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