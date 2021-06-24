Roketsan’dan sıfır atık duyarlılığı

Roketsan'ı, Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle tebrik eden Emine Erdoğan, "Milletimizin Roketsan'ı, savunma sanayinin çok güçlü bir aktörü olmasının yanında, sosyal konuların da takipçisi. Savunma sanayinde, kadınların güçlendirilmesi için yaptıklarınızla sektörde öncü konumdasınız. Roketsan ailesine, gösterdikleri örneklik için şükranlarımı sunuyorum. Çevre duyarlılığınızın herkese yol göstereceğine inanıyorum" diye konuştu. Programda yaptığı konuşmada bireylerin çevreyi korumasının büyük önem taşıdığını da belirten Erdoğan, "Herkes, bireysel hayatında yapacağı ufak değişikliklerle çevreye büyük katkı sunabilir. Lütfen, çöpümüzü fırlatıp attığımız toprağın ve denizin de evimiz, yuvamız ve vatanımız olduğunu unutmayalım" dedi.