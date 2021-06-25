‘Bölgeye giden yeni personelimiz yok’

Türkiye'nin her zaman Afganistanlı kardeşle-rinin barış, güven ve istikrarda yaşaması için çaba sarf ettiğini kaydeden Akar, "BM kararları çerçevesinde 2002'de göreve başlandığı andan itibaren Uluslararası güvenlik Yardım Kuvveti'ne, 2015'ten itibaren de NATO'nun kararlı destek misyonuna katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Hali hazırda Kabil eğitim yardım danışman-lık komutanlığını Türkiye, TSK olarak biz yürütmekteyiz. 6 yıl-dır sürdürülmekte olan Hamid Karzai Uluslararası Havali-manı işletilmesi sorumlu-luğunun gerekli şartlar sağlanırsa tarafımızdan devam ettirilmesi söz konusudur. Bu konuda ABD teknik heyeti ile görüşmeler devam edi-yor. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personelimiz dışında bölgeye giden personeli-miz bulunmamaktadır" diye konuştu.