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‘Bölgeye giden yeni personelimiz yok’

MİLLİ Savunma Bakanı Hu-lusi Akar, Hassas Güdüm Kiti-82 (HGK) Teslimat Töreni’nde yaptığı açıklamada Afganistan’daki süreçle ilgili ABD’den teknik heyetin ’ye geldiğini duyurdu

‘Bölgeye giden yeni personelimiz yok’

25.6.2021

Türkiye'nin her zaman Afganistanlı kardeşle-rinin barış, güven ve istikrarda yaşaması için çaba sarf ettiğini kaydeden Akar, "BM kararları çerçevesinde 2002'de göreve başlandığı andan itibaren Uluslararası güvenlik Yardım Kuvveti'ne, 2015'ten itibaren de NATO'nun kararlı destek misyonuna katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Hali hazırda Kabil eğitim yardım danışman-lık komutanlığını Türkiye, TSK olarak biz yürütmekteyiz. 6 yıl-dır sürdürülmekte olan Hamid Karzai Uluslararası Havali-manı işletilmesi sorumlu-luğunun gerekli şartlar sağlanırsa tarafımızdan devam ettirilmesi söz konusudur. Bu konuda ABD teknik heyeti ile görüşmeler devam edi-yor. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personelimiz dışında bölgeye giden personeli-miz bulunmamaktadır" diye konuştu.

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