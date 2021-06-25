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Haberler Politika CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil istifa etti! Yeni partisi belli oldu...

İstanbul Milletvekili etti! Yeni partisi belli oldu...

Son dakika haberine göre, İstanbul Milletvekili , partisinden ederek 'ne katıldığını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil istifa etti! Yeni partisi belli oldu...

25.06.2021, 11:17 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021, 11:44

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Kadıgil, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, "Hayatımın hem en zor hem en heyecanlı açıklamasını yapmak üzere huzurunuzdayım" sözleriyle konuşmaya başlayan Kadıgil, "Bugün itibariyle çok sevdiğim evimden, beni eğitip bugünlere getiren partimden istifa etmiş bulunuyorum" dedi.

Sera Kadıgil'in bu istifasıyla birlikte CHP'nin Meclis'teki koltuk sayısı 135'e düşerken TİP'in koltuk sayısı da 4'e yükselmiş oldu.

İSTİFA SONRASI İLK AÇIKLAMA
Milletvekili istifa sonrası yaptığı ilk açıklamasında "İnandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle temsil etmek için Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum" dedi.

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