Efsane komutan son yolculuğa uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden emekli Orgeneral Necati Özgen (83), son yolculuğuna uğurlandı. Büyük Selimiye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde eşi Türkan ile çocukları Umut, Fulya ve Ebru Özgen taziyeleri kabul etti. Cenaze töreninin ardından Özgen'in naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.



ÇELİK HAREKATI'NI YÖNETTİ

Terörle mücadelede önemli görevler yapan ve Irak'a yönelik sınır ötesi operasyonları yöneten Emekli Orgeneral Necati Özgen, ABD'nin "Türk Generaller kontrolden çıktı" dediği 35 kişilik Çelik Harekatı'nı yöneten isimlerden biriydi. 1. Körfez Savaşı sonrası Irak'ın kuzeyinde yaşanan otorite boşluğu sonrası PKK'nın bölgeye yerleşmesine karşı dönemin Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'le Irak'ta çalışmalar yapmış, Saddam yönetiminin Türkiye sınırına kadar denetim sağlaması için çalışmıştı.

Orgeneral Necati Özgen



ÖNEMLİ UYARILAR YAPMIŞTI

Emekli olmasının ardından terörle mücadele süreci ile ilgili önemli uyarılarda bulunan Özgen, "PKK önemli ölçüde zayıflatıldı. Ancak yapılacak bir yanlış işleri tersine döndürebilir. PKK geçmişte de zayıflatılmıştı. Ama izlenen yanlış politikalar nedeniyle yeniden toparlandı. Bu kez aynı hataya düşülmemeli. Yurtiçinde ve sınır ötesinde Irak'ta, Suriye'de kesinlikle zafiyet gösterilmemeli. ABD bölgede Kürt kartından vazgeçmiş değil. 1. Körfez Savaşı sonrasında Irak'ın kuzeyinde planladığı kukla devleti hayalini sürdürüyor. Bu nedenle hem Irak'ta hem de Suriye'de PKK'nın arkasında. Geçmişte Türkiye içinde dağlarda PKK'lılara nasıl destek verdiğine, sıkışan PKK'lılara nasıl destek olduğuna bizzat şahit oldum. Eşref Bitlis'le birlikte bölgede helikopterle ABD uçaklarının tacizini yaşadım. PKK tamamen yok edilene kadar peşi bırakılmamalı. Terörle bağlantılı hiçbir partinin de faaliyetlerine izin verilmemeli. Topyekün mücadele sürdürülürse Türkiye'nin başına bela olan terör örgütü Batı kullanmaya kalksa da tamamen bitirilir" diye konuşmuştu.



'ABD PLANLARINDAN VAZGEÇMEDİ'

ABD'NİN 1. Körfez Savaşı'ndan sonra 36. paralelin yukarısını Irak Ordusuna yasakladığını hatırlatan Özgen, "Sonra orada otorite boşluğu yarattı. Irak'ı bölmenin taşlarını döşedi. Bu durumun değişmesi için zamanında Eşref Bitlis Komutanla çok uğraştık. Irak Ordusunun sınırımıza kadar gelmesi için çabaladık. Ama ABD engelledi. ABD aynı taktiği Suriye'de de izledi. Fırat'ın doğusunda kendi kontrolünde alan yarattı. PKK/PYD'yi kara gücü yaptı. Ama bu plan Soçi mutabakatı bertaraf edildi. Suriye sınırında koridor açılması önlendi"