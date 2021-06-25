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Haberler Politika Uzlaşmayla çözülen dosya 1 milyonu aştı

Uzlaşmayla çözülen dosya 1 milyonu aştı

Uzlaşmayla çözülen dosya 1 milyonu aştı

25.6.2021

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemi olan uzlaştırmada sonuçlanan dosya sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1.000.0000 dosya, mahkemelere gitmeden, tarafların el sıkışarak anlaşmasıyla çözüme kavuştu. Alternatif çözüm yöntemlerinin etkin uygulanması hedefimizde bu veri bizim için çok kıymetli. Büyük önem verdiğimiz uzlaşma kültürünün hukuktaki yansımalarını geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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