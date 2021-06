CHP liderinin matruşkaları

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

Rusya'nın meşhur içiçe geçen oyuncak bebeklerinin marka ismi matruşkadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin MATRUŞKA DURUMU her gün ortaya çıkan yeni skandallarla baş başa olduğunu gösteriyor. CHP'den bıkıp kaçarken Muharrem İnce, "Haftadan haftaya, CHP'de her gün yeni bir skandal duyuyoruz. Hafta geçmiyor, 'bu hafta yine ne çıkacak acaba' diye bekliyoruz" demişti. Son haftalarda CHP'den öyle skandallar, iddialar çıkıyor ki, Muharrem İnce doğru söylemiş diyoruz. Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde MATRUŞKA DURUMU şöyle:



BUHARLAŞAN 40 MİLYON

Sarkıntılık üzerinde yolsuzluk. Yolsuzluk üzerinde anarşi. Anarşi üzerinde kılikler, üzerinde hiziplerarası çekişme, üzerinde demokrasi kılıfları, üzerinde Atatürk'ün kurduğu partinin Batı'ya peşkeş çekilmesi, üzerinde çetelerle, derin mahfillerle ilişkiler. Bir matruşla daha çıkıyor, üzerinde derin Batı'nın sufleleri ile kaos teşvikçiliği, istikrarsızlık yaratma matruşkası. Üzerinde, kara para aklayanlardan paralar alma, televizyonlar kurma. Nihayetinde belediyelerden toplanan paraların, 40 milyonların buharlaştırılması. Aman Allah'ım ne parti! Sormak lazım. Bu CHP mi alternatif olacak? Bu CHP mi Türkiye'yi idare edecek? Çok güzel bir atasözümüz var. 'İçinde kavga olan eve gelin verilmez.' Aziz Türk Milleti, 70 yıldır CHP'yi iktidara getirmiyor. Biliyor CHP'deki oyunları da onun için. CHP'de son matruşkayı gazeteci Can Ataklı kaldırdı. Televizyon kurma bahanesiyle CHP'li belediyelerden toplanan 40 milyon liranın buharlaştırıldığını söyledi. Bir haftadır CHP ve arka bahçesinde öyle skandal açıklamalar yapılıyor ki, dedikodu kazanları yanıyor ki, hayret etmemek mümkün değil...



UĞUR DÜNDAR VE ARTI 1

Sezgin Baran Korkmaz'ın gazetecilerle şaibeli ilişkilerine dair tartışma, CHP arka bahçesinde Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar arasında kavga boyutuna ulaştı. Özdil, kara para aklamakla suçlanan Korkmaz'ın CHP'lilerin kurduğu bir TV'ye para verdiğini, Uğur Dündar'ın kurucusu olduğu ARTI 1 TV'nin gizli finansörlerinden biri olduğunu iddia etti. Uğur Dündar çıldırdı, pandoranın kutusu açıldı. CHP'nin arka bahçesi ARTI 1 TV'nin genel müdürlüğünü yapan Tuncay Mollaveyisoğlu, yaptığı açıklamalarla, perde gerisinde neler döndüğünü ortaya çıkaran bilgiler verdi. Amerika ve Türkiye'nin yakalama kararları doğrultusunda, kara para aklamadan Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'dan bir çok mahfile uzanan tuhaf olaylar açığa çıktı, tuhaf para harekatları CHP'nin dallarına kadar uzandı.



40 MİLYON LİRAYI KİM ALDI?

Bu tartışmalar sürerken gazetesı Can Ataklı, CHP'li belediyelerden toplanan 40 milyon liranın TV kurulacak bahanesi ile buharlaştırıldığını açıkladı. Peki 40 milyon lirayı kim aldı? Ataklı, açıklamasında şunları söyledi: "Bir kere CHP'den toplanan 40 milyon TL para var. Ve bu kayıp. Yine bir başka CHP'linin 'Ben hallediyorum' diyip o paranın önemli bir bölümünü yok ettiğini söylerler." Bu haber, CHP medyasında ortalığı yangın yerine çevirdi.



İTİRAFLAR BAŞLADI

Artı 1 televizyonunun kurulmasıyla ilgili tartışma büyüyerek devam ediyor. Kanalın kurulması için toplanan 40 milyon TL'nin, CHP'li bir yönetici tarafından buharlaştırıldığını açıklayan Ataklı'nın ardından dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen de tartışmaya dahil oldu. CHP'li eski Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin, sürecin Gezi'den sonra başladığını anlattı. Buna göre Halk TV'nin yanında yeni kanal için düğmeye basıldı. Bir otelde toplantı yapıldı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan Toprak'a düşüncesini sorduğunda Toprak, "10 belediye 300 bin dolar verirse yeterli destek sağlanmış olur" yanıtını verdi. Böylece para toplamaya başladılar. CHP'nin kurmak isteği kanal için Kılıçdaroğlu, küçük belediyelerden 300'er bin, Sarıyer'den 2 milyon dolar istedi.

"PARAYI ELDEN VERDİM"

Dönemin CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen de, Toprak'ın kendisinden kanal kurulması için para istediğini söyledi. Toprak'ın Levent'teki ofisine gittiğini belirten Erzen, "Param yoktu, oğlumun düğünündeki altınları kuruş kuruş hesap edip bir kağıda yazarak Erdoğan Toprak'a bürosunda verdim ve para yetmedi. Üzerine 48 milyar verdim" dedi.

'KANAL BATTI PARA BUHAR OLDU'

CHP'li başkanların çoğu, genel başkan yardımcısı Erdoğan Toprak'ın Levent'teki ofisinde paraları ödedi. İddiaya göre kanal, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın parasıyla kuruldu. Toplanan 40 milyon lira ise hiçbir zaman kanala gitmedi. Kanal battı, 40 milyon lira ise sırra kadem bastı. Partililer kayıp paranın peşine düşerken Toprak, olayı yalanladı, "Tüm iddialar, aday olamayan bazı kişilerin intikam çabalarının sonucu" diyerek eski belediye başkanlarını suçladı.



SONUÇ: İKTİDAR OLMAYI BEKLİYORLAR

CHP'NİN arka bahçesinde, Sözcü Gazetesi, CHP'nin kurduğu TV'ler, CHP yandaşı gazeteciler, para aklamalar, CHP'li belediyelerden toplanan paralar, CHP basınına verilen reklam paraları, tam bir matruşka durumu. Daha önce de Kılıçdaroğlu'nun avukatı CHP'den ayrılmış, müthiş iddialar sıralamıştı. CHP'de basına verilen paraları anlatmış, bir TV açmak için CHP'nin 1.5 milyon dolar ödediğini iddia etmişti. İşte Kılıçdaroğlu'nun partisi. Derin Amerika tarafından iktidara getirilmeyi bekliyor.