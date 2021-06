Güvenlik ağı kurmazsak bize rahat vermezler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da toplu açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada hizmet siyasetine dikkat çeken Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



RAHATLIĞIMIZ DAHA DA ARTACAK

Şu anda önünde bulunduğumuz Hatay Stadyumu gerçekten müstesna statlarımızdan biri oldu. 26 bin 600 seyirci kapasitesi ile TOKİ tarafından inşa edilen bu güzel stadın bordo beyaz renkleri ile gönüllerimizde taht kuran Hatayspor'un başarılarının coşkusuyla şenleneceğine inanıyorum. Bir başka önemli yatırım da BOTAŞ'ın Dörtyol Terminali'ndeki yüzer depolama ve gazlaştırma tesisine sahip Ertuğrul Gemisi'dir. Karadeniz gazını 2023'ten itibaren kullanmaya başladığımızda, bu konudaki rahatlığımız daha da artacaktır.



HATAY'A 35 MİLYAR YATIRIM

Ülkemizi eser ve hizmet siyaseti ile cumhuriyet dönemini 5'e, 10'a katlayacak yatırımlara biz kavuşturduk. Her alanda en gelişmiş altyapı ve hizmetlerle biz donattık. 19 yılda Hatay'a 35 milyar lira yatırım yaptık. Eğitimde 8 bin 800 yeni derslik yaptık. İkinci devlet üniversitesi olarak İskenderun Teknik Üniversitesi'ni kurduk, yurt binaları açtık. Şehrimize 44 adet spor tesisi ve gençlik merkezleri ile, 26 bin 600 kapasiteli Hatay Stadyumu'nu da biz kazandırdık. Hatay'a yapılan yardım miktarını 1.3 milyar liraya ulaştırdık. Toplamda 455 kapasiteli 4 hastene ile 23 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. İskenderun Devlet Hastanesi'nin de çalışmaları sürüyor. Hatay için 6 millet bahçesi çalışması başlattık. Birini bugün hizmete veriyoruz, kalanlar da en kısa sürede tamamlanacak.



BİZ ESER VE HİZMET ÜRETİYORUZ

PKK tarafından yakılan ormanlarımızı yeşillendirmek için kolları sıvadık. Sanayide şehrimize 4 OSB, 2 TEKNOPARK, bir tasarım merkezi kurduk. Görüldüğü gibi sadece özetin özeti şeklinde anlatsak bile bitiyor. Biz laf siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Biz boş teneke gibi ses çıkarmıyor eser üretiyoruz. Biz demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyor, herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü teminat altına alıyoruz. Biz bu ülkeyi aşk ile seviyoruz. Biz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz.



ERTUĞRUL GAZİ DEVREYE GİRDİ

BORU Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Hatay Dörtyol Terminali'nde Başkan Erdoğan'ın katılımıyla faaliyete başlayan Ertuğrul Gazi, BOTAŞ'ın işleteceği ilk FSRU tesisi olacak. Türk bayrağına sahip ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) olma özelliği taşıyan Ertuğrul Gazi gemisi, doğal gaz şebekesine günlük 28 milyon gaz basabilecek. Söz konusu kapasite, Türkiye'de sisteme verilebilen günlük toplam doğal gaz kapasitesinin yüzde 8,2'sini oluşturuyor.



'YENİ ADIMLARIN İÇERİSİNDEYİZ'

TÜRKİYE'Yİ demokrasi ve ekonomide küresel sistemin en üst seviyesine çıkarmak için girilen her mücadelede muhalefetin hep karşılarında durduğunu söyleyen Erdoğan, "Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Hatay bunun en acı şahididir. Eli kanlı terör örgütü ve rejim sınırlarımıza saldırmaya kalkınca biz saldırıları kaynağında kurutacağız dedik. Senaryoları harekatlarımız ile boşa çıkardık. Ama bazıları terör örgütleri ve rejimi savundukları kadar sizin hayatlarınızı sahiplenmedi. Aynı durumu Libya'da da yaşadık. Şimdi aynı şekilde yeni adımların içerisindeyiz. Biz güçlü bir güvenlik ağı oluşturamazsak bize huzur vermezler" diye konuştu.



'BUNLARIN HİÇBİR DESTEĞİNİ GÖRMEDİK'

ŞEHİR hastaneleri yapılırken bazılarının 'bu kadar hastaneye ne gerek var' dediğini hatırlatan Erdoğan, "Ama biz yolumuza devam ettik. Böylesine yüksek kapasiteli ve donanımlı hastanelerimiz olmasa salgını nasıl atlatacaktık? Aynı kafa demiryolundan, millet bahçelerine kadar her alanda çamur atma çalışması içinde olmuştur. Bunların hiçbir hizmete destek verdiklerini görmedik" dedi.



'MAALESEF ÇAKILAN BİR ÇİVİ BİLE YOK'

BAŞKAN Erdoğan, stadyum dışındaki vatandaşlara hitabında da Hatay'da CHP'li belediyeyi eleştirdi. Erdoğan, "Şimdi gelirken görüyorum maalesef, çakılan bir çivi yok. Ana arterler bıraktığımız gibi kalmış. Biz eserlerimiz ile konuşuruz, onlar ise sürekli laf üretiyor" diye konuştu.