Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi 2. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret ederek hudut hattı ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarıyla video konferans yöntemiyle görüşüp sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı. Burada yaptığı konuşmada terörle mücadele operasyonlarının başarısını anlatan Akar, "24 Temmuz 2015'den bugüne kadar 18 bin 220, 1 Ocak'tan itibaren ise 1366 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

HER ŞEY APAÇIK ORTADA

Terör örgütü PKK ve YPG arasında bir fark olmadığına da dikkat çeken Akar, ABD'nin terör örgütlerine destek vermesine de şu sözlerle tepki gösterdi: "Kimse aklımızla alay etmesin. Dinlemeler, raporlar, fotoğraflar ve her şey açık bir şekilde ortada iken hala bazı müttefiklerimizin YPG ile işbirliği yapmaları, onlara silah, araç, gereç destek sağlamaları hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlar Cumhurbaşkanı, Bakan ve Genelkurmay Başkanı düzeyinde yapılan her türlü temas ve konuşmada dile getiriliyor ve bunun mücadelesi veriliyor."