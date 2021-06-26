KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan AB’ye çağrı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Brüksel'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında AB liderlerine çağrı yaptı. "Onları bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum" diyen Tatar, "Her zaman Kıbrıs'ın gerçeklerine göre hareket edilmesi gerekiyor. Biz aksi halde hiçbir dayatma çözümü kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.