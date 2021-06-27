Kılıçdaroğlu’nun programında kriz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, önceki gün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yatırımının açılışını yaptı. Ancak Bornova ve Sasalı'daki programlarda protokol krizi yaşandığı ortaya çıktı. Bazı CHP'li il yöneticileri Bornova'daki tören protokol alanına ve Sasalı'daki yemeğe görevliler tarafından alınmadı. Bu duruma tepki gösteren CHP'li yöneticiler her iki alanı terk etti. 10'a yakın il yöneticisi bu duruma sert tepki gösterdi. Yöneticiler Whatsapp grubundan böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu söyledi. Yine bazı yöneticilerin de İl Başkanı Deniz Yücel'e sert çıktıkları öğrenildi.

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