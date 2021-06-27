Ödemiş’te AK Parti’den CHP’ye pankart tepkisi

KEMAL Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretinin yankıları sürüyor. Kılıçdaroğlu Entegre Katı Atık Tesisinin açılışını için Ödemiş'e geldiği sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'nın Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin açılışının yer aldığı pankart kaldırılarak yerine 'Atıklar ekonomiye kazandırılıyor enerjiye dönüşüyor' pankartı asıldı. Bu duruma tepki gösteren AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, "Hazımsızlık hastalığı mı desek Zihniyet bozukluğu mu ama bunlarda hepsi var!" dedi.

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