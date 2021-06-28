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Haberler Politika İngiliz Devlet Bakanı Morton Türkiye’de

İngiliz Devlet Bakanı Morton Türkiye’de

İngiliz Devlet Bakanı Morton Türkiye’de

28.6.2021

BİRLEŞİK Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa ve Amerikalardan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, 29 Haziran'a kadar Türkiye'de temaslarda bulunacak. Ankara ve Suriye'ye yönelik BM sınır-ötesi yardım operasyonlarına ev sahipliği yapan Hatay'ı ziyaret edecek olan konuk Bakan, bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile bir görüşme yapacak.

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