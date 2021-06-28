BİRLEŞİK Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa ve Amerikalardan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, 29 Haziran'a kadar Türkiye'de temaslarda bulunacak. Ankara ve Suriye'ye yönelik BM sınır-ötesi yardım operasyonlarına ev sahipliği yapan Hatay'ı ziyaret edecek olan konuk Bakan, bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile bir görüşme yapacak.
İngiliz Devlet Bakanı Morton Türkiye’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.